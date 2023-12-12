بنداري: الانتخابات ملحمة تاريخية صنعتها مؤسسات الدولة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، «فعلا كانت ملحمة قام بها كل الجهات والوزارات والدولة ممثلة في الحكومة والجهات القضائية بالفعل قامت بملحمة وطنية أثبتت للكل مدى الوطنية والإخلاص، كما أن المشهد تاريخي والإقبال غير مسبوق، فعلا يدل على تناغم بين كل المجتمع المتناسق، وصولا إلى مشهد يوصل للعالم مين هو المواطن المصري وحرصه على أداء واجبه».

وأعرب «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن شكره لكل المواطنين الذين شاركوا وأدلوا بأصواتهم وأثبت وجودهم، وعن شكره لكل الجهات والهيئات القضائية، متابعا، «مجلس الإدارة والهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار حازم بدوي يقدم لكل جموع المواطنين والجهات القضائية والجهات المعاونة بالوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وكل الإداريين المعاونين للهيئات القضائية».