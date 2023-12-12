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انتخابات المصريين بالداخل

إغلاق كل اللجان الفرعية وبدء عملية الفرز

كتب:

هاجر عمر
10:22 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن العمل الجماعي يدل على انتماء ووطنية، متابعا، «الحمد لله أنهينا عمل الانتخاب باليوم الثالث».

وأكد «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنهت تم غلق كل اللجان وكل اللجان تعمل الآن بالفرز، بعد أن تم غلق الصناديق بتمكين آخر ناخب من عملية الانتخاب.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للانتخابات في انتظار كافة المحاضر تصل إلى الهيئة العامة، ليتم الرصد وإعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية العامة للانتخابات وفقا للجدول المحدد يوم 18 ديسمبر 2023.

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