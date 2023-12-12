شريف حمودة مخرج الزمن الجميل الذي عاصر كل الرؤساء: «هنتخب لآخر عمري»

تجاعيد وجهه تخفى بين قواسمها طول العمر الذى قارب على الـ100 عام، يتكئ على عكازه ويستجمع قواه ليدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية، غير عابئ بما حل به من آثار الزمن، هو المخرج شريف حمودة، أحد رموز زمن الفن الجميل.

بمجرد أن اقترب من لجنته رفض «حمودة» الجلوس على الكرسى المتحرك: «هسيبه لحد محتاجه أكتر منى»، لم يفصح فى البداية عن هويته، رغم أن حضوره كان لافتاً بسبب جماله اللافت وبياض بشرته، ونبرات صوته العالية «تحيا مصر، هفضل أحب مصر لآخر يوم فى عمرى».

«عمرى مجرد سن فى البطاقة، لكن هفضل أنتخب وأؤدى لمصر حقها لأن المشاركة فى الواجب الوطنى ركن أساسى طالما القلب ينبض»، هكذا تحدث المخرج المخضرم عن شعوره تجاه هذا الاستحقاق الدستورى، وقد مر بتجارب انتخابية بحكم عمره المديد، فهو من مواليد 6 يناير من عام 1926: «أنا عاصرت كل الأوقات الزمنية السياسية والاجتماعية بحكم عمرى، وشاهدت التقدم الذى شهدته البلاد فى الوقت الحالى». استرجع المخرج القدير ذكرياته مع الفن الجميل قائلاً: أنا اعتزلت الفن، لكن ما زال يجرى بدمى، فأنا عملت مع كبار النجوم والنجمات وأخرجت عدداً كبيراً من الأفلام منها «الذئاب» من بطولة فريد شوقى ونور الشريف، و«النظرة الأخيرة» بطولة بوسى ويوسف شعبان، و«المشاغب ستة» لمحمد صبحى وإسعاد يونس، و«خيانة» لصلاح ذو الفقار وسمير صبرى، و«تحت الربع» لشويكار وسعيد صالح.

وعن حياته الحالية، قال «حمودة»: «أعيش حالياً حياة هادئة مع زوجتى، ونجلى يعيش بالخارج، لكنه يتردد علىّ بين الحين والآخر، ونخصص باستمرار يوماً لمشاهدة أعمالى، فأنا ما زلت أعيش مع ذكريات أفلامى التى لا تنتهى».