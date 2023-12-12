حماة الوطن: التحديات الاقتصادية والإقليمية لم تشتت انتباه المصريين عن استحقاقهم الدستوري

قال الدكتور عمرو سليمان أمين أمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن الحرب على غزة كانت تحديا إقليميا قويا للقيادة السياسية المصرية، لافتًا إلى أن بعض مما يحدث على الساحة العالمية والخاص بمصر أحيانا يكون المقصود به تشتيت الانتباه عما مصر بصدده وهي الانتخابات الرئاسية وزخمها.

الاصطفاف حول غزة بالمساعدات

وأضاف «سليمان» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية بداية من الاصطفاف حول غزة بالمساعدات والدعم من التحالف الوطني والأحزاب المصرية، مع هذا الاصطفاف كان يسير على قدم وساق الإعداد للانتخابات الرئاسية المصرية، هذا المشهد لم يأتِ وليد اللحظة، الكل تكاتف، وأجهزة الدولة المعنية كانت تحضر لهذا الاستحقاق الدستوري.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في «حكاية وطن» والاحتفال بـ50 عاما على انتصار أكتوبر، قال: «المقصود من الانتخابات القادمة، نزول الناس للشارع لصناديق الاقتراع، لكي تقول كلمتها ورأيها، لا لاختيار مرشح بعينه، الضرورة في المشاركة هي الأهم، وليس مجرد ديكور انتخابي كما كان يحدث من قبل.

وتابع أن الرسالة التي كان يجب أن تصل إلى العالم، أن الشعب المصري نضج سياسيا، ويمارس حقه الدستوري في انتخاب رئيسه وبشكل معلن وقوي.

الهوية البصرية للجان الانتخابية

وأكد «فرحات»، أن الهوية البصرية للجان الانتخابية كانت مهمة جدًا بتواجد مندوبي الأحزاب والقوى السياسية الذين يساعدون الناخبين في الدخول، فضلا عن التيسيرات داخل اللجان حتى انتهاء التصويت فهي عملية كاملة تحدث لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية.

واستكمل أن مصر قالت للعالم إن تحدياتها الاقتصادية والإقليمية والحرب في غزة، كل ذلك لم يشتت انتباه المصريين عن استحقاقهم الدستوري بل زادت مصر قوة ومناعة ونضجًا سياسيا، وخرج المشهد بما يليق بالمصريين وحضارتهم اليوم، والجميع فخور بهذه المشاركة.