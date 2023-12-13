نتائج الفرز الأولية بلجنة مركز طنطا في الغربية.. 265 ألف صوت للسيسي

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة الغربية نتائج محاضر فرز لجنة دائرة مركز طنطا بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 463 ألفا و52 ناخبا، وعدد الحضور 291 ألفا و10 ناخبين، وعدد الأصوات الصحيحة 238 ألفا و179 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 2831 ناخبا.

وأضاف أن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأربعة في الانتخابات الرئاسية، جاء كما يلي:

عبدالفتاح السيسي: 265 ألفا و723 صوتا

فريد زهران: 5 آلاف و735 صوتا

عبدالسند يمامة: 7 آلاف و852 صوتا

حازم عمر: 8 آلاف و869 صوتا

وتنص المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

يتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويعلن ذلك الحصر العددي في حضور الموجودين من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.

وتُسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم، ويُسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قِبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها النتيجة النهائية بقرار تصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمها سائر أوراق اللجان العامة، ويُضاف إلى هذه المدة 3 أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة.