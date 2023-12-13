نتائج الفرز الأولية للجنة العامة بالمحلة الكبرى.. السيسي في الصدارة

قال مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنّ اللجنة العامة بقسم أول المحلة الكبرى في الغربية، أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 71 ألفًا و473 صوتًا، وفريد زهران على ألفين و820 صوتًا، وعبد السند يمامة على ألف و936 صوتًا، وحازم عمر على ألف و977 صوتًا، حسبما أفادت القناة في خبر عاجل.

وفي قسم ثانِ المحلة الكبرى، أعلنت اللجنة العامة حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 95 ألفًا و396 صوتًا، وفريد زهران على ألفين و667 صوتًا وعبد السند يمامة على 3 آلاف و293 صوتًا، وحازم عمر على ألفين و540 صوتًا.

وفي مركز المحلة الكبرى، حصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 298 ألفًا و498 صوتًا، وفريد زهران على 7 آلاف و433 صوتًا، وعبد السند يمامة على 9 آلاف و462 صوتًا، وحازم عمر على 10 آلاف و206 أصوات.

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

وتنص المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

يتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويعلن ذلك الحصر العددي في حضور الموجودين من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.

وتُسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم، ويُسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قِبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها النتيجة النهائية بقرار تصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمها سائر أوراق اللجان العامة، ويُضاف إلى هذه المدة 3 أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة.