نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة العامة بقسم السنطة في الغربية.. السيسي 179 ألفا

قال مراسل قناة إكسترا نيوز، إن اللجنة العامة بمركز السنطة بمحافظة الغربية، أعلت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 179 ألفا و852 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 3490 صوتا، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 6327 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 9370 صوتا، حسبما أفادت القناة في خبر عاجل.

وأغلقت لجان الانتخابات الرئاسية بالداخل مساء الثلاثاء، بعد إجرائها لمدة ثلاثة أيام، 10 و11 و12 ديسمبر، في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يمنح القانون الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلتالهيئة غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.