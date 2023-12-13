نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة العامة بقسم الخارجة.. السيسي يتصدر بـ39 ألفا

أفاد مراسل قناة إكسترا نيوز، بأن اللجنة العامة بقسم الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 39 ألفاً و895 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 528 صوتا، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 893 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 3252 صوتا، حسبما أفادت القناة في خبر عاجل.

وتُسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم، ويُسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قِبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها النتيجة النهائية بقرار تصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمها سائر أوراق اللجان العامة، ويُضاف إلى هذه المدة 3 أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة.