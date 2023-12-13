نتائج الفرز الأولية للجنة العامة بقسم طهطا.. 69 ألف صوت للسيسي

أفاد مراسل قناة «إكسترا نيوز»، بأنّ اللجنة العامة بقسم طهطا بمحافظة سوهاج، أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 69 ألفًا و756 صوتًا، وفريد زهران على ألفين و832 صوتًا، وعبدالسند يمامة على 723 صوتًا، وحازم عمر على ألفين و694 صوتًا، حسبما أفادت القناة في خبر عاجل.

وأغلقت لجان الانتخابات الرئاسية بالداخل مساء الثلاثاء، بعد إجرائها لمدة ثلاثة أيام، 10 و11 و12 ديسمبر، في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يمنح القانون الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلتالهيئة غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وتُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.