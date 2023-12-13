جامعة بنها: فتح باب التسجيل بمؤتمر الدراسات العليا في العلوم التطبيقية

أعلنت جامعة بنها فتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية، والذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة في الفترة من 22 إلى 23 مايو 2024، بمشاركه طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها، وشباب الباحثين، وعدد من المتحدثين المتخصصين في المجالات المختلفة للعلوم التطبيقية.

رابط الاشتراك في مؤتمر جامعة بنها

وأوضحت جامعة بنها، في بيان لها، أن رسوم الاشتراك بالمؤتمر 1000 جنيه للمستمع و2000 جنيه لمن يشارك بورقة بحثية، مع العلم أن آخر موعد للتقدم بملخصات البحوث 30 مارس 2024، والورقة كاملة 15 أبريل 2024، ويمكن الاشتراك في المؤتمر من خلال الرابط هــنــا.

محاور مؤتمر جامعة بنها

وأوضح بيان جامعة بنها، أن المؤتمر يناقش 4 محاور وهي:

- العلوم الزراعية والبيطرية

- العلوم الهندسية والتكنولوجية

- العلوم الطبية الإكلينيكية والصحية

- العلوم الأساسية

وتسعى جامعة بنها إلى العمل على تعزيز قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية في إطار تنفيذ الرؤية والرسالة الخاصة بالجامعة والهدف الاستراتيجي ورؤية مصر للتنمية 2030.