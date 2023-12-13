عضو لجنة الدفاع بـ«النواب»: العالم انبهر بمشاركة المصريين في الانتخابات

أكد النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الشعب المصري مارس الديمقراطية الحقيقية في الانتخابات الرئاسية، والعالم كله انبهر بالمشاركة الايجابية وغير المسبوقة من الأسر برجالها ونسائها وشبابها وأطفالها.

وأعرب في بيان صحفي عن سعادته الغامرة بارتفاع نسبة المشاركة والتصويت في الانتخابات، والتي تعد الأكبر في تاريخ مصر مقارنة بجميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، موجها التحية لكل المصريين الذين لم يترددوا لحظة في إرسال رسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأنهم كانوا على مستوى المسئولية في دعم ومساندة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

صورة حضارية في الانتخابات

وأشار إلى أن احتشاد المواطنين بهذه الصورة الحضارية والمشرفة أمام اللجان الانتخابية بمثابة رسالة مهمة وعاجلة موجهة للعالم أجمع على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مؤكداً أن مشاركة المصريين بكثافة دليل وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني قوي يحافظ ويعشق تراب وطنه، ويحافظ على أمن واستقرار الوطن وحماية حدوده.

واعتبر أن هذه الانتخابات بمثابة خطوة رائعة ومهمة في ممارسة المصريين لجميع حقوقهم الدستورية بجميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بما فيها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية.