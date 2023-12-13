آخر موعد للتقدم لوظائف النقل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة النقل آخر موعد للتقديم للوظائف الشاغرة في قطاع النقل البحري، موضحة طريقة التقديم والمستندات المطلوبة، في منشور لها.

وظائف وزارة النقل:

مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية

مدير عام الإدارة العامة للحركة

مدير إدارة القضايا

مدير إدارة التحقيقات

مدير إدارة الرأي والعقود

مدير إدارة أمن الأفراد والمنشآت

مدير إدارة أمن المعلومات ووسائل الاتصال

مدير إدارة العلاقات العامة

مدير إدارة خدمة المواطنين

مدير إدارة عمليات الموارد البشرية

مدير إدارة الشئون المالية

مدير إدارة مراقبة المخزون السلعي

مدير إدارة المتابعة والتقييم

مدير إدارة شئون السفن

مدير إدارة التراخيص

مدير إدارة شئون البحارة

مدير إدارة العلاقات العمالية الدولية

مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية

مدير إدارة حركة البضائع

مدير إدارة حركة السفن

المستندات المطلوبة

1- بيان الحالة معتمد موضحا به عدد من التفاصيل من بينها: المؤهلات الأعلى، الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقـدم، والـدورات التدريبية وغيرها.

2- بيان بالمقترح التطويري، وكذا بيان يوضح الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

3- بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي.

4- عدد 9 صور شخصية 4×6

5- صورة الرقم القومي.

6- تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور.

طريقة التقديم:

تُقدم الطلبات حسب الإعلان عبر بوابة الوظائف الحكومية باسم اللواء بحري رئيس قطاع النقل البحري، على النموذج المُعد لذلك، وتُسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية «أ. التطوير المؤسسي» بمقر قطاع النقل البحري شارع المكس بجانب كوبري النوبارية، عمارة تحيا مصر – الإسكندرية

آخر موعد للتقديم:

من 10 ديسمبر الجاري إلى 9 يناير المقبل.