تراجع أسعار 5 سلع أساسية في الأسواق المصرية اليوم.. اعرف التفاصيل

تراجعت أسعار 5 سلع غذائية أساسية اليوم في الأسواق، وبينها «الدواجن والذهب والأسمنت والحديد والأعلاف»، وتوضح السطور التالية سبب انخفاض الأسعار، كما يلي.

تراجع أسعار الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق بقيمة 6 جنيهات للدجاج الأبيض، بسبب استمرار هبوط أسعار الأعلاف، كما ساهم التوازن القائم بين العرض والطلب في خفض الأسعار، وفق ما صرح به عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية لـ«الوطن».

وأضاف السيد أنّ سعر كيلو الدجاج الأبيض يتراوح اليوم داخل المزرعة بين 61 و62 جنيها وتصل للمستهلك بين 61 و62 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو الدجاج بين 85 و86 جنيها.

انخفاض أسعار الذهب

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات هبوط أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية بقيمة 10 جنهيات بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2640 جنيها، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3028 جنيها، وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 2271 جنيها.

هبوط أسعار الأسمنت

ساهم انخفاض إقبال المواطنين الفترة الحالية على شراء الأسمنت في تراجع الأسعار اليوم في الأسواق المصرية بقيمة 66 جنيها، وارتفع إنتاج مصر من الأسمنت من يناير 2023 حتى يوليو، ويبلغ سعر طن أسمنت المعلم اليوم 1970 جنيها، وسعر أسمنت المخصوص 2090 جنيها، وسعر طن أسمنت المسلح 2130 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الحديد

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعاليمة التابعة لمجلس الوزراء انخفاض سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 176 جنيها بسبب انخفاض الأسعار في الأسواق، إلى قلة القوة الشرائية من جانب المواطنين، حيث سجل سعر طن حديد عز اليوم 41 ألفا و146 جنيها، بينما يبلغ سعر طن حديد مصر ستیل 36 ألفا و500 جنيه، كما وصل سعر طن حديد الكومي إلى 37 ألف جنيه، أما بالنسبة لحديد المصريين اليوم يبلغ 39 ألف جنيه.

هبوط أسعار العلف

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين لـ«الوطن»، إنّ أسعار الأعلاف شهدت تراجعا ملحوظا بقيمة 1000 جنيه بالنسبة لسعر طن الذرة الصفراء، ما ساهم في هبوط أسعار الدواجن البيضاء اليوم 6 جنيهات، ليبلغ سعر طن الذرة الصفراء 14 ألفا و200 جنيه، فضلا عن توقعات بمزيد من الانخفاض الفترة المقبلة سواء للعلف أو الدواجن أو البيض.