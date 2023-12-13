انتظام العمل بجميع المدارس المخصصة لانتخابات الرئاسة.. وتوجيه بتكثيف الشرح

انتظمت الدراسة اليوم الأربعاء في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بعد حصول طلاب 8563 مدرسة مخصصة كلجان انتخابية على إجازة لمدة ثلاث أيام من الأحد 10 الماضي وحتى أمس الثلاثاء.

تكثيف الدراسة وشرح المناهج

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بتكثيف الدراسة والشرح لتعويض الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة عن المنهج الدراسي خلال فترة إجازة الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد حصول الطلاب على إجازة لمدة ثلاث أيام.

ومن جانبها، تستعد المديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر لها منتصف يناير المقبل وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

الالتزام بالخريطة الزمنية لشرح المناهج الدراسية

وأكدت المديريات التعليمية على الالتزام بالخريطة الزمنية لشرح المناهج الدراسية للعام الدراسي الجاري لجميع المراحل التعليمية، وشرح المقررات الدراسية وفقا لتوزيع الموضوعات على أيام الدراسة .

وأشارت المديريات التعليمية إلى أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون وفقا للمواصفات الفنية للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المحددة لعدد ونوع الأسئلة، وشكلت جزئيات الامتحان وقياس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الأول.