اعرف الجدول الزمني.. موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

وترصد «الوطن» موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 وامتحانات الفصلين الدراسين وإجازة نصف العام:-

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: تبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.

- يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024: موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.

- تنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.

- إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.

- الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

- ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

-تبدأ امتحانات الثانوية العامة.. يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.