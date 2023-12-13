محافظ القليوبية يشكر كل من ساهم في إنجاح الانتخابات: كنتم على قدر المسؤولية

أعرب عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن فخره واعتزازه بمواطني المحافظة في كل مدنها ومراكزها وقراها، الذين كانوا على قدر المسؤولية وانتفضوا لتلبية نداء الوطن واحتشدوا على قلب رجل واحد حول صناديق الانتخاب في مشاهد من الفرحة لم تشهدها المحافظة من قبل، وقاموا بعزف أروع الملاحم الوطنية في حب مصر من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

إعداد وتجهيز وحشد المواطنين

وتقدم محافظ القليوبية بالشكر والتقدير لكل من ساند الجهاز التنفيذي وسهل تلك المهمة سواء خلال أيام الانتخابات الثلاثة أو ما سبقها من إعداد وتجهيز وحشد المواطنين وتوعيتهم وعلى رأسهم رجال الشرطة على مجهودهم الرائع في تأمين الانتخابات وكذلك لجميع الجهات الأمنية على دعمهم ومساندتهم في هذا العرس الانتخابي، وكذلك الشكر والتقدير للمستشارين والقضاة على حرصهم الحثيث على نجاح تلك الانتخابات.

كما تقدم بالشكر والتقدير للجامعة رئيسا ونوابا وعمداءً وهيئة تدريس واتحاد الطلبة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وأمناء الأحزاب و الصحفيين والإعلاميين ومجالس إدارات مراكز الشباب والرياضة ومجلس أمناء التعليم والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات والنقابات والشركات القابضة والشركات الخاصة والغرف التجارية ورجال الأعمال والكيانات الاقتصادية ورجال الدين ممثلا في الأوقاف والأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والعمد والمشايخ والكشافة، وكذلك القيادات التنفيذية بالمحافظة متمثلة في نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وأعضاء غرفة عمليات المحافظة وكل العاملين بالمصالح والمؤسسات الحكومية والمديريات الخدمية.

التعاون والتنسيق الكامل بين الجهات

كما أثنى محافظ القليوبية على التعاون والتنسيق الكامل بين الجهات والأجهزة المعنية من مديريات الصحة والشباب والرياضة والتموين والكهرباء والتضامن الاجتماعي والتعليم ومياه شرب والصرف صحي والطب البيطري والقوى العاملة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية لتجهيز وتهيئة المقار ولجان الانتخاب لاستقبال الناخبين والتي أظهرت الشكل الحضاري للمحافظة، وأصالة أبنائه الوطنيين الشرفاء.