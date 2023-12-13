تحرير 3 آلاف مخالفة تموينية في الجيزة خلال شهر

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسله من الحملات على المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

وأطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر، والتي أسفرت عن تحرير2918 مخالفة تموينية لبدالين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

متابعة المخابز

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد 2192 محضرًا، شمل 723 محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 493 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و203 مخالفات توقف وغلق و206 مخالفات تصرف ومراجعة رصيد و49 مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و8 مخالفات لعدم وجود ميزان و510 مخالفات لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم اعطاء بون.

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد 690 مخالفة شملت 190 لعدم الإعلان عن الأسعار و4 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و57 مخالفة لعدم وجود ترخيص و289 عدم وجود شهادة و 89 مخالفة لتجار تموينين .وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 36 محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط حوالي 102 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و 1317 علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار و13 طن و694 كجم سكر تمويني و 695 طن سكر تصرف في الكميات المقررة و670 بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و 1711 لتر زيت طعام مجهول المصدر.

استمرار الحملات الرقابية

وأكد محافظ الجيزة استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.