حملة «مواطن» بالخارج: ماراثون الانتخابات الرئاسية شهادة تفوق للشعب المصري

أشاد بهجت العبيدي، المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج، بالإقبال الكبير الذي شهدته العملية الانتخابية، إذ تدفقت جموع أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مقار اللجان الانتخابية في 121 دولة، وفي الداخل حيث خرجت جموع المصريين زمرا وفرادى لاختيار السيد رئيس الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف أن هذه المشاهد الرائعة التي رسمها أبناء الشعب المصري في الخارج والداخل على حد سواء تبعث برسالة مهمة إلى العالم الخارجي بأن الشعب المصري يسطر سطرا جديدا في تاريخه العريق، تستلهم من خلاله شعوب المنطقة الإصرار على ممارسة حقوقهم الدستورية، فكما هو معروف فإن مصر هي القاطرة التي تستطيع أن تنقل المنطقة إلى مصاف الدول التي تستمتع فيها شعوبها بحقوقها الدستورية.

ماراثون الانتخابات الرئاسية

وأضاف أن ماراثون الانتخابات الرئاسية بما تحقق فيه من إنجازات ديمقراطية وترسيخ للحقوق الدستورية لهو شهادة تفوق لشعبنا المصري العريق الذي يخطو يوما بعد يوم خطوات هائلة في بناء الجمهورية الجديدة على أسس من الحداثة والديمقراطية.