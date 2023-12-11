البرلمان البولندي ينتخب زعيم معارضة رئيسا للوزراء

أعلن البرلمان البولندي، مساء الاثنين، انتخاب زعيم المعارضة السابق دونالد توسك (تاسك)، رئيسا جديدا للوزراء في البلاد، بعد أن حصل على أصوات 248 نائبا من أصل 449 نائبا حضروا جلسة التصويت.

Congratulations @donaldtusk on becoming Poland’s Prime Minister.



Your experience and strong commitment to our European values will be precious in forging a stronger Europe, for the benefit of the Polish people.



I look forward to working with you, starting with this week’s… pic.twitter.com/G3kSlrKcNc — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2023

وحسب وكالة الأنباء الألمانية « د ب أ»، يترأس توسك حزب «المنصة المدنية» في الوقت الذي قامت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بتهنئته بالمنصب الجديد، في تغريدة له علقت عليها: «خبرتك والتزامك القوي بقيمنا الأوروبية ستكون لهما أهمية كبيرة في تشكيل أوروبا لصالح الشعب البولندي».

تكتل سياسي رابح

حقق حزب المنصة المدنية، فوزا في 15 أكتوبر الماضي بجانب حزبين حصلوا جميعا على 248 مقعدا من أصل 460 لينتصر على حزب القانون والعدالة، الذي يقوده ياروسلاف كاشينسكي، رئيس الحكومة الخاسر الذي حصل اليوم فقط على 194 مقعدا.

وتولى «توسك» رئاسة حزب القانون والعدالة بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي تمت 2015، ليستمر في السلطة منذ 8 أعوام، ويلقى رئيس الوزراء الجديد دعما من أوروبا، في ظل استقبال بولندا حصة من الأوكرانيين اللاجئين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

واندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا، التي حركت جيشها من أجل حماية هذه الأقاليم الأربعة.