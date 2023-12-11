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انتخابات المصريين بالداخل

البرلمان البولندي ينتخب زعيم معارضة رئيسا للوزراء

كتب:

عمرو حسني
11:54 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
رئيس وزراء بولندا الجديد

رئيس وزراء بولندا الجديد

أعلن البرلمان البولندي، مساء الاثنين، انتخاب زعيم المعارضة السابق دونالد توسك (تاسك)، رئيسا جديدا للوزراء في البلاد، بعد أن حصل على أصوات 248 نائبا من أصل 449 نائبا حضروا جلسة التصويت.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية « د ب أ»، يترأس توسك حزب «المنصة المدنية» في الوقت الذي قامت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بتهنئته بالمنصب الجديد، في تغريدة له علقت عليها: «خبرتك والتزامك القوي بقيمنا الأوروبية ستكون لهما أهمية كبيرة في تشكيل أوروبا لصالح الشعب البولندي».

تكتل سياسي رابح

حقق حزب المنصة المدنية، فوزا في 15 أكتوبر الماضي بجانب حزبين حصلوا جميعا على 248 مقعدا من أصل 460 لينتصر على حزب القانون والعدالة، الذي يقوده ياروسلاف كاشينسكي، رئيس الحكومة الخاسر الذي حصل اليوم فقط على 194 مقعدا.

وتولى «توسك» رئاسة حزب القانون والعدالة بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي تمت 2015، ليستمر في السلطة منذ 8 أعوام، ويلقى رئيس الوزراء الجديد دعما من أوروبا، في ظل استقبال بولندا حصة من الأوكرانيين اللاجئين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

واندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا، التي حركت جيشها من أجل حماية هذه الأقاليم الأربعة.

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بقلم عمرو حسني