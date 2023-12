البرلمان البولندي ينتخب زعيم معارضة رئيسا للوزراء

أعلن البرلمان البولندي، مساء الاثنين، انتخاب زعيم المعارضة السابق دونالد توسك (تاسك)، رئيسا جديدا للوزراء في البلاد، بعد أن حصل على أصوات 248 نائبا من أصل 449 نائبا حضروا جلسة التصويت.

Congratulations @donaldtusk on becoming Poland’s Prime Minister.



Your experience and strong commitment to our European values will be precious in forging a stronger Europe, for the benefit of the Polish people.



I look forward to working with you, starting with this week’s… pic.twitter.com/G3kSlrKcNc