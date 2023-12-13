البرلمان العربي يشيد بالانتخابات الرئاسية في مصر: اتسمت بالحيادية والشفافية

هنأ رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، الشعب المصري بانتهاء العرس الديموقراطي الذي كان البرلمان العربي شاهدا عليه، لافتا إلى متابعة البرلمان لسير العملية الانتخابية بعدد من المحافظات.

بعثة البرلمان العربي للانتخابات الرئاسية المصرية

وقال رئيس البرلمان العربي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، بمقر البرلمان، لإعلان نتائج متابعة بعثة البرلمان العربي للانتخابات الرئاسية المصرية، إنها ليست المرة الأولى التي يتابعون فيها انتخابات مصرية، موضحا أن البرلمان العربي تابع التصويت في الاستفتاء على الدستور وانتخابات البرلمان المصري الماضية.

جهود الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشاد بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، في التحضير والإعداد والتنظيم، وكذلك الحملات الدعائية لتشجيع المواطنين على التصويت والإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن بعثة البرلمان لاحظت التزام المرشحين بالصمت الانتخابي، ولم ترصد أي خرق له، موضحا أن البعثة زارت عدد كبير من اللجان الانتخابية لتكوين رؤية شاملة عن الانتخابات.

وأضاف أن بعثة البرلمان العربي بصدد إعداد تقرير شامل عن الانتخابات الرئاسية في مصر، ويجرى رفعه للهيئة الوطنية للانتخابات الأسبوع القادم، مؤكدا أن هذه الانتخابات اتسمت بالحيدة والنزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن التصويت جرى بسلاسة، ولاحظت البعثة أن نسب التصويت مرتفعة وغير مسبوقة، والمشاركة والإقبال كان كبير ومتواصل.

وأضاف أن نسب المشاركة من الشباب من الجنسين والمرأة، كانوا بكثافة ما يعكس حالة الوعي الكبير، لافتا إلى أن التصويت جرى بتنظيم كبير وسط حالة من الأمان والطمأنينة، مشيدا بجهود رجال الشرطة والقضاء.