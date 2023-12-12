منسق حملة حازم عمر: المصريون أثبتوا للعالم كيف يكون الولاء والانتماء

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أمين عام الحزب، منسق عام الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة حاشدة من المصريين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف «أبو هميلة»، أن زيادة الحشود المشاركة من المصريين في الانتخابات الرئاسية كان متوقعا، نتيجة زيادة الوعي السياسي لدى المواطنين وحرصهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنها تمثل رسالة لدول العالم أجمع، بأن المصريين يقفون صفا واحدا خلف وطنهم، إضافة إلى أنها تؤكد وعي المواطنين المصريين على استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، كما أنها تمثل حرص المصريين على رسم مستقبل أفضل لوطنهم.

وأشار «أبو هميلة» إلى أن المصريين أثبتوا للعالم كله كيف يكون الولاء والانتماء للوطن، إضافة إلى أن زيادة الحشود المشاركة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية تؤكد وعي المصريين بما يحاك ضد وطنهم مصر من مخاطر وتحديات، مؤكدا أن مشاركتهم يعكس إرادة المصريين في المشاركة الفعالة في ممارسة العملية الديمقراطية.