برلماني: مشهد مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية مفرح ومتوقع

علق النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، على نجاح انتخابات الرئاسة 2024، قائلا إن مشاركة المصريين في مشهد مفرح ومتوقع وغير مفاجئ، لأنه من بداية الانتخابات كان هناك حالة زخم كبيرة.

وأكد «درويش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين وخاصة الشباب، كان لديهم إرادة ووعي سياسي، بعد التحديات التي عاصروها، خاصة القضية الفلسطينية، منوها بأن لجان الوافدين ومشاركة الشباب في الانتخابات، كانت الحصان الأسود لهذا الماراثون السياسي الأهم.

تمكين ذوي الهمم

قال عضو مجلس النواب: «تمكين ذوي الإعاقة السمعية والبصرية بالانتخابات، ساهم في مشاركتهم بنسبة كبيرة، بسبب التسهيلات التي قدمتها الوطنية للانتخابات».

الانتخابات الرئاسية أخرست الألسنة المعادية للدولة

وعلق النائب البرلماني: «الانتخابات الرئاسية أخرست الألسنة المعادية للدولة، وعلينا استثمار الشباب والسماح لهم بالمشاركة السياسية، في ظل الزخم التي تشهده الدولة بالمناخ الديمقراطي، والإقبال الجماهيري الذي رأيناه كان بسبب الشفافية والتغطية الإعلامية الجيدة لهذه الانتخابات».