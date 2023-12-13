تحرير 17 محضرا تموينيا وإعدام سلع منتهية الصلاحية في سوهاج

شنت لجنة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية ومحال المواد الغذائية، ما أسفر عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين.

حملة تموينية في سوهاج

وقال محمد السيد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، لـ«الوطن»، إن حملة مسائية استهدفت الأسواق والمحال التجارية اليوم الأربعاء لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالمدينة والقرى التابعة.

تحرير 17 محضرا تموينيا

وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر متنوعة، بينها 9 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و8 محاضر نظافة، كما تم إعدام 25 كيلو أغذيه متغيرة في خواصها الطبيعية، و23 لتر عصير منتفخة، وتم سحب عدة عينات مواد غذائية للتأكد من صلاحيتها، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.