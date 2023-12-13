محلل سياسي أمريكي: حكومة نتنياهو تحظى بكراهية غير مسبوقة من الإسرائيليين

قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن دعوة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإجراء تغييرات في حكومته المتشددة، أمر غير قابل للتطبيق، إذ أن نتنياهو لا يملك هذه الصلاحيات، فالحكومة الإسرائيلية الائتلافية ترتبط بعدد 64 مقعداً بالكنيست، وهو ما يفقد نتنياهو شرعيته.

تعرض وزير بحكومة نتنياهو لاعتداء من إسرائيليين

وأضاف «شرقاوي» في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية دينا الوكيل ببرنامج «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، أن الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية أصبحوا يحظون بكراهية الشعب الإسرائيلي نفسه، وهو ما أكده أمس تعرض وزير إسرائيلي للاعتداء من الإسرائيليين .

حكومة إسرائيل تواجه كراهية غير مسبوقة من شعبها

وأردف المحلل السياسي الأمريكي أن الإسرائيليين يهاجمون الحكومة كونها تتعنت في وقف الحرب لإعطاء فرصة للإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تشهد كراهية غير مسبوقة من شعبها.