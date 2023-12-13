«علاج الأورام السرطانية»: ملء استبيان المبادرة «أون لاين» لتحديد الفحص الدوري

قالت نيرفانا حسين المسؤول التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، إن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية انطلقت يونيو الماضي، وكانت تستهدف 4 أنواع من السرطان.

انطلاق المرحلة الثانية

أضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «مساء dmc» عبر قناة «dmc»، إن أمس، شهد انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية في 9 محافظات، وتستهدف الكشف المبكر عن السرطان بأنواعه.

الكشف المبكر عن السرطان يؤدي إلى الشفاء التام

وتابعت المسؤول التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، بأن الكشف المبكر عن السرطان يؤدي إلى الشفاء التام، مشددة على ضرورة أن يتوجه المواطنون بداية من عمر 18 عاما لملء الاستبيان.

الاستبيان يكشف عن الفئات المستهدفة بالفحص الدوري

وكشفت عن أن الاستبيان يتضمن عددا من الأسئلة التي تكشف الفئات المستهدفة بالفحص الدوري، ونوع السرطان المرتبط بهذه الفئات، لافتة إلى أنه يمكن ملء الاستمارة «أون لاين» عن طريق موقع «100 مليون صحة» أو بالتوجه لأقرب وحدة صحية.