منسق «حملة يمامة»: الإعلام المصري تفوق على نفسه وأتاح الفرصة لجميع المرشحين

قال ياسر شورى المنسق الإعلامي للمرشح عبد السند يمامة، إن قداسة البابا تواضروس، قال إن منصب رئيس الجمهورية خادم للشعب، وأي انتخابات رئاسية في صالح الشعب، وعلم الشعب المصري مصلحته، بمجرد الذهاب إلى صناديق الاقتراع، والمشاركة في اختيار رئيس الجمهورية، وممارسة حقه الدستوري.

ياسر شورى: الشكر واجب للشعب المصري على إدراكه لأهمية الانتخابات

وأضاف خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، على قناة «أون»، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن الشكر واجب للشعب المصري، على إدراكه لأهمية الانتخابات، ووجوده بهذه الكثافة، أمام اللجان الانتخابية، إذ ارتفعت نسبة المشاركة بشكل كبير، وظهرت في نسب التصويت الأولية.

وتابع المنسق الإعلامي للمرشح عبد السند يمامة، أن صناديق الاقتراع، عبرت عن إرادة الشعب المصري، وتفوق الإعلام المصري على نفسه، وأتاح الفرصة للمرشحين جميعهم، بالإضافة إلى تخصيص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، 100 دقيقة لكل مرشح.