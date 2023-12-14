رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«تضامن النواب»: الشباب ثمَّنوا جهود «التنسيقية» في الحياد تجاه مرشحي الرئاسة

كتب:

هاجر عمر
12:13 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استضاف ممثلين لحملات المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية 2024، لعمل مناظرة توضح رؤيتهم حول الملفات المختلفة، لا سيما الملف الاقتصادي.  

وأضاف «فتحي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل ببرنامج «مساء dmc» عبر قناة «dmc»، أنّ وسائل الإعلام لعبت دورا كبيرا في نقل جهود التنسيقية إلى المواطن المصري.

وأردف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن تعددية الآراء الخاصة بالملفات التي جرى مناقشتها في صالون التنسيقية، نالت استحسان الجماهير لا سيما طلاب الجامعات، الذين ثمنوا نقل وجهات نظر مرشحي الرئاسة بحيادية، على اختلاف توجهاتهم. 

اقرأ المزيد:

أمين سر «التنسيقية»: الوضع الإقليمي أحد أسباب مشاركة المواطنين بالانتخابات

عضو بـ«التنسيقية»: المشاركة في الانتخابات أثبتت وعي الشعب بالأحداث الجارية

التنسيقية: المصريون يغلقون صناديق الانتخابات ويفتحون أبواب الجمهورية الجديدة

التنسيقية تشكر المصريين على المشاركة في الانتخابات: «كنتم قد المسؤولية»

«التنسيقية»: إقبال كثيف على التصويت في انتخابات الرئاسة.. ولم نرصد أي مخالفات

نائبة التنسيقية: كل الشكر للمصريين على الالتفاف حول الوطن رغم التحديات الصعبة
بقلم هاجر عمر