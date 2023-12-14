«تضامن النواب»: الشباب ثمَّنوا جهود «التنسيقية» في الحياد تجاه مرشحي الرئاسة

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استضاف ممثلين لحملات المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية 2024، لعمل مناظرة توضح رؤيتهم حول الملفات المختلفة، لا سيما الملف الاقتصادي.

وأضاف «فتحي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل ببرنامج «مساء dmc» عبر قناة «dmc»، أنّ وسائل الإعلام لعبت دورا كبيرا في نقل جهود التنسيقية إلى المواطن المصري.

وأردف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن تعددية الآراء الخاصة بالملفات التي جرى مناقشتها في صالون التنسيقية، نالت استحسان الجماهير لا سيما طلاب الجامعات، الذين ثمنوا نقل وجهات نظر مرشحي الرئاسة بحيادية، على اختلاف توجهاتهم.