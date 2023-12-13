عبدالمنعم سعيد: الرئيس السيسي يتحدث دائما عن العمل ويراه مفتاح التقدم

قال الكاتب والمفكر عبد المنعم سعيد، إنه جمع كلمات وأحاديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كلها، في محاولة لمعرفة مضمون خطابه، ووجد أنه يتحدث دائما عن العمل، الذي يعتبر مفتاح التقدم في رؤيته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن السيسي هو أول رئيس يلح على قيمة العمل، ولم يوجد قائد في تاريخ مصر يستيقظ يوم الجمعة صباحا يتفقد المشروعات.

وحدة المصريين

وأوضح أن الرئيس السيسي شدد دائما على ضرورة الوحدة بين المصريين، وأنه يؤمن دائما أن مصر ليست دولة فقيرة، ولا توجد دولة غنية ودولة فقيرة لكن توجد دولة تعمل ودولة لا تعمل.

إلى ذلك، قال الكاتب والمفكر عبد المنعم سعيد، إن مصر بلد كبير في عدد سكانه وكبير تاريخيا، ورغم كل الإنجازات الضخمة التي تمت في العشر سنوات الماضية فإن مصر تحتاج أكثر.