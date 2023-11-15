عبدالمنعم سعيد: الموقف الصيني من الحرب على غزة غامض بصورة كبيرة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الصين قوة عظمى صاعدة توازي الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الاقتصادية، ورغم ذلك هي عبارة عن قوة سياسة «شاحبة»، مشيرًا إلى أن الموقف الصيني من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، «غامض» بصورة كبيرة.

وتابع الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال حواره مع الإعلامي «نشأت الديهي»، في برنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أن حركة «حماس» رغم الضربات القاسية من قوات الاحتلال، لا تزال توجه رشقات إلى تل أبيب، كما أن جماعة الحوثيين في اليمن، لديها القدرة هي الأخرى، على توجيه صواريخ بالستية وطائرات مسيرة إلى مناطق تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

تلاحم الجبهات مع القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن الجبهة اللبنانية ساخنة، بجانب الجبهة السورية، مشيرًا إلى أن هناك لغزا إيرانيا أيضًا خلال الفترة الحالية، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يوجه العديد من الضربات للقوات الإيرانية، أو القوات الموالية الموجودة في سوريا، معقباً: «إيران مُهانة مما يحدث مؤخراً في سوريا».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تستخدم الحرب على قطاع غزة، من أجل تسوية أوضاع جدية في المنطقة، خاصةً في تسوية العلاقات السعودية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هناك تصاعدا كميا في المنطقة من الممكن أن يؤدي إلى اتساع جبهات الصراع في المنطقة، خاصة على الجبهة اللبنانية.