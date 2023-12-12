إقبال من الناخبين على لجان مصر الجديدة للتصويت رغم سقوط الأمطار (صور)
كتب:
محمد عبدالعزيز
07:39 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
ناخبون يسرعون للوصول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم تحت المطر
حرص العديد من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في المقرات الانتخابية بلجان مصر الجديدة، رغم سقوط الأمطار فوقهم بكثافة.
وأسرع الناخبون تحت المطر في مشهد وطني للوصول إلى مقر اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات ثم العودة سريعا إلى منازلهم، بينما حاول القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية بمدرسة قومية الأهرام، تسهيل وتيسير عملية الاقتراع سريعًا في ظل سقوط الأمطار بكثافة.
وقال أحد المواطنين لـ«الوطن»، إن سقوط الأمطار في اليوم الأخير من الانتخابات هو خير لكل المصريين، مؤكدا أنه شارك في الانتخابات لأنه واجب وطني يجب على كل مواطن مصري القيام به.