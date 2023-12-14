السداد على 10 سنوات.. 3 قروض للموظفين بضمان المرتب تصل إلى 5 ملايين جنيه

أعلنت البنوك المصرية برامج مختلفة للتمويل للتيسير على المواطنين بينها قروض الموظفين بضمان الراتب، وتتميز بعض البرامج المُعلن عنها بتوفير أطول فترة للسداد تصل إلى 10 سنوات، وخلال السطور التالية نرصد أفضل 3 قروض للموظفين بمصر.

قرض البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري، عن قرض الموظفين للعاملين بالهيئات الحكومية والقطاع العام والأعمال العام بتحويل الراتب.

وبحسب بيان البنك الأهلي فإنّ قيمة القرض تصل إلى 3 ملايين جنيه، ومدة القرض تصل إلى 10 سنوات، ويكون الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه، ولا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وتتناسب قيمة القرض الممنوحة مع الدخل.

بنك الإسكندرية

ويوفر بنك الإسكندرية قرض الموظفين بتحويل الراتب، وتصل قيمة القرض إلى 5 ملايين جنيه، ويكون الحد الأدنى للدخل الشهري ألف جنيه ومدة العمل لا تقل عن 3 أشهر، والسن من 21 إلى 60 عامًا، وتصل فترة السداد إلى أكثر من 10 سنوات، وتتناسب قيمة القرض الممنوحة مع الدخل.

بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، يختلف الأمر بالنسبة للموظفين، إذ يكون الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه، والسن من 21 إلى 60 عامًا، وقيمة التمويل تصل إلى مليوني جنيه وفترة السداد حتى 10 سنوات، وتتناسب قيمة القرض الممنوحة مع الدخل.