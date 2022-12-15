يصل إلى مليون جنيه.. تفاصيل قرض الموظفين بالدولة من بنك مصر

أعلن بنك مصر، جدول أسعار الفائدة على منتجاته المصرفية، وكذلك التسهيلات على القروض للعملاء، ومن بينها القرض الشخصي للموظفين العاملين في القطاع العام والخاص، ومن المقرر مراجعة هذه الأسعار، من لجنة الأصول والخصوم بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، للشهر الجاري.

تفاصيل القرض الشخصي للموظفين

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، تفاصيل القرض الشخصي للموظفين العاملين في القطاع العام والخاص من بنك مصر.

مميزات القرض الشخصي للعاملين في الدولة والقطاع الخاص

- أعلى قيمة قرض تصل الى 1.000.000 جم.

- أطول مده قرض تصل الى 8 سنوات.

- أقل سعر عائد.

- أقل مصاريف إدارية.

- وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.

- امكانية سداد مديونيات أخرى.

- اعفاء من مصاريف فتح الحساب.

المستندات المطلوبة

يضع بنك مصر بعض الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي للموظفين العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية

- إيصال مرافق حديث.

- بيان بالدخل الشهري.

قرار البنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها الاستثنائي في 27 أكتوبر الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما رُفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.