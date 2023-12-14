البورصة تحقق 17 مليار جنيه مكاسب سوقية بدعم من مشتريات العرب

تواصل البورصة المصرية، تحقيق الإنجاز على مدار تداولات جلسة اليوم الخميس، لترتفع المكاسب السوقية للشركات المدرجة في البورصة إلى 17 مليار جنيه، بدعم من مشتريات العرب.

17 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول البورصة في منتصف التعاملات نحو1.7 مليار جنيه عبر التداول على 646.9 مليون سهم، وجرى تنفيذ 36 ألفًا و580 صفقة.

كما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 17 مليار جنيه، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي نحو 1.706 تريليون جنيه.

ارتفاع مؤشرات البورصةوارتفعت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس 14-12-2023، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.54% عند مستوى 24907.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس «70 EWI» بنسبة 1.29% عند مستوى 5347.72 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.16% عند مستوى 7759.85 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

نشاط تداولات البورصة

وتشهد البورصة نشاطًا ملحوظًا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، إذ حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة 70.58% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11 ألفًا و500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفًا و468 نقطة.