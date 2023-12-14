الجامعة العربية تشيد بالانتخابات الرئاسية: المصريون مارسوا حقهم بحرية كاملة

أشادت جامعة الدول العربية بسير العملية الانتخابية الرئاسية، وسهولة إجراءاتها، وكذلك الأطر القانونية التي تمت وفقا لها، مؤكدة أن المصريين مارسوا حقهم في الانتخاب بمنتهى الحرية.

وأكدت بعثة جامعة الدول العربية، في بيانها، أن الانتخابات الرئاسية أتاحت للمواطن المصري ممارسة حقه الانتخابي بكل حرية، معربة عن ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيد ولأجواء الهدوء والنظام التي جرت فيها الانتخابات.

رسالة شكر للهيئة الوطنية للانتخابات

ولفتت البعثة إلى أنها ستصدر تقريرها النهائي متضمنا ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية، لترفعه لـ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإرساله لاحقا إلى الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية.

وأعربت بعثة جامعة الدول العربية عن عميق شكرها لتعاون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى رأسها المستشار حازم بدوي، ما سهل مهمة بعثة الجامعة وأسهم في إنجاحها.

كما توجهت البعثة بالشكر والتقدير لجميع الجهات التي التقتها ودعمت مهمتها، ومن ضمنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحافظي القاهرة والإسكندرية، كما تثمّن البعثة دور القضاة الأجلاء الذين أشرفوا على العملية الانتخابية.

بيئة هادئة للدعاية الانتخابية

واشارت إلى أن فترة الدعاية الانتخابية التي امتدت إلى حوالي شهر جرت في بيئة هادئة، وجو يسوده الاحترام بين المرشحين، وذلك منذ بدايتها وحتى الصمت الانتخابي، إذ كان متاحاً للمرشحين خلال هذه الفترة تنفيذ دعاياتهم الانتخابية والأنشطة المتصلة بها وتعريف الناخبين ببرامجهم الانتخابية من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل مثل التجمعات الجماهيرية والبرامج التلفزيونية واللوحات الإعلانية والمنشورات بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظت البعثة أنشطة الدعاية المكثفة وخاصة تلك المنفذة من قبل الأنصار والمؤيدين.