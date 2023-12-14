مواصفات امتحان اللغة الفرنسية التيرم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، المواصفات الخاصة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول لطلاب التعليم العام والمنازل والخدمات والسجون ونزلاء المستشفيات ومن في حكمهم، والذين يدرسون اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية.

مواصفات امتحان اللغة الفرنسية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات والضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة الفرنسية للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول وهي كالتالي:-

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن قراءتها (حجم الخط 14 ونوع الخط Times New Roman) - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.