شروط وخطوات استخراج كارنيه نقابة المعلمين.. اعرف الأوراق المطلوبة

يتطلع عدد كبير من المعلمين إلى معرفة أوراق استخراج كارنيه نقابة المعلمين، إذ يعد وثيقة رسمية صادرة عن نقابة المهن التعليمية، ودليلًا على انتماء المعلم للنقابة، وحصوله على كل امتيازاتها.

ويتمتع أعضاء نقابة المهن التعليمية بالعديد من المزايا، إذ يحق لهم الحصول على الخدمات النقابية، مثل العلاج في المستشفيات التابعة للنقابة، والتأمين على الحياة، والتدريب المهني، والمنح الدراسية.

المشاركة في انتخابات النقابة

ويحق للمعلمين أعضاء النقابة المشاركة في انتخابات النقابة، واختيار ممثليهم في مجلس النقابة، وإبداء الرأي في شؤون النقابة، والمشاركة في صنع القرار النقابي.

شروط استخراج كارنيه نقابة المعلمين

تتمثل شروط استخراج كارنيه نقابة المعلمين في الآتي:

- أن يكون المعلم مصري الجنسية.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ تربوي.

- أن يكون حاصلًا على رخصة مزاولة مهنة التعليم.

- أن يكون مقيدًا بجدول المعلمين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة المعلمين

تتمثل الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة المعلمين في الآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة المؤهل العالي التربوي.

- صورة رخصة مزاولة مهنة التعليم.

- صورة قرار التعيين.

- صورة قرار القيد بجدول المعلمين.

خطوات استخراج كارنيه نقابة المعلمين

تتمثل خطوات استخراج كارنيه نقابة المعلمين في الآتي:

1. سداد رسوم الاشتراك في النقابة.

2. ملء نموذج طلب عضوية النقابة.

3. تقديم الأوراق المطلوبة إلى إدارة النقابة.

4. إجراء مقابلة شخصية مع لجنة النقابة.

5. وبعد ذلك يسلم كارنيه النقابة.

رسوم استخراج كارنيه نقابة المعلمين

تبلغ رسوم استخراج كارنيه نقابة المعلمين 200 جنيه مصري.

مدة صلاحية كارنيه نقابة المعلمين

تبلغ مدة صلاحية كارنيه نقابة المعلمين سنة واحدة.

تجديد كارنيه نقابة المعلمين

يمكن للمعلم تجديد كارنيه نقابة المعلمين قبل انتهاء صلاحيته بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.