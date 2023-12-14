لجنة حكماء «الكوميسا»: تسهيلات كبيرة لذوي الإعاقة وكبار السن في الانتخابات

قال جون كاكونج، عضو لجنة حكماء الكومسا، إن البعثة التابعة لهم حرصت على متابعة سير العملية الانتخابية في مصر، ولاحظت وجود تسهيلات وتعاون كبير من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل تسهيل عمل المتابعيين الدوليين، كما تعاملت مع الملاحظات التي كانت تصدر بشكل فوري ومعالجتها بما أدى إلى أن تخرج الانتخابات الرئاسية بشكل سلس وديموقراطي.

وأشاد بجهود السلطات المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات من أجل تذليل العقبات المختلفة التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بإعاقتهم المختلفة، وكبار السن من أجل الإدلاء بصوتهم وممارسة هذا الاستحقاق الدستوري، ولابد من استمرار دعمهم حتى يتمكنوا من ممارسة استحقاقتهم الدستورية في الانتخابات المقبلة.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكد أن العملية الانتخابية شهدت سلاسة بارزة في الكثير من المقار الانتخابية التي قامت البعثة بزيارتها، ما يسهل عملية التصويت، وكذا أعمال المتابعة والرصد الميداني.