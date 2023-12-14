حكاية «المسلة الناقصة» في أسوان وأسعار تذاكر زيارتها

لا تزال آثار الحضارة المصرية القديمة تبهر العالم بأسرارها التي تمتد لآلاف السنين، ومن ضمنها المسلات الفرعونية وتعد "المسلة الناقصة واحدة من أبرز المسلات القديمة وهي متواجدة في محافظة أسوان.

اكتشاف المسلة

تقول الباحثة الأثرية يسرا محمد إن المسلة الناقصة، التي تم اكتشافها بأسوان، في أوائل القرن العشرين مصنوعة من الجرانيت الوردي وتقع هذه المسلة في الجزء الشمالي من محجر الجرانيت في أسوان، بالقرب من النيل وكانت تعرف قديما باسم تِخن.

طول المسلة الناقصة

وتضيف الباحثة الأثرية في تصريحات خاصة لـ الوطن أن المسلة الناقصة تأخذ شكلا مستطيلا، حيث يتصل الجزء السفلي من المسلة، ويبلغ طوله 42 مترًا، بالصخرة الأساسية، وتظهر على المسلة بعض الآثار التي تشير إلى محاولات لإصلاحها وإنقاذ جزء منها في وقت سابق.

وأكدت أن اهتمام المصريين القدماء بالمسلات يعكس القوة التي تميزوا بها كما يعكس الاهتمام الكبير بالتفاصيل والدقة في البناء، حيث تم تحفيز العمال على تقديم أفضل أعمالهم وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

أسعار تذاكر دخول المسلة الناقصة وفقا لما حددته وزارة السياحة والآثار

- 20 جنيها للمصريين من غير الطلاب.

- 10 جنيهات للطلاب والطالبات المصريين.

- 80 جنيها للأجانب.

- 40 جنيها للطلاب الأجانب.

- مواعيد الدخول من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء.