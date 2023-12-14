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انتخابات المصريين بالداخل

وكيل لجنة الصحة بـ«الشيوخ»: زخم الانتخابات الرئاسية صفعة للمتربصين بالدولة

كتب:

حسام أبو غزالة
02:18 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
الانتخابات المصرية 2024

الانتخابات المصرية 2024

قال النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الزخم السياسي والإقبال الهائل على لجان الانتخابات الرئاسية أثبت وعي المصريين للأحداث الجارية. 

وأضاف في تصريحات أن هذا الزخم خلق تعددية حقيقية في البرلمان والمحليات، والظهير الشعبي يؤكد المساندة التامة للجمهورية الجديدة، والقرارات التي تتخذها القيادة السياسية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

ووجه الشكر للشعب المصري بكل فئاته الذين سطروا ملحمة في الداخل والخارج، موضحا أن الانتخابات الرئاسية وجهت صفعة قوية للخونة، إذ أكد المصريون أنهم فداء الوطن. 

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