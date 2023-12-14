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انتخابات المصريين بالداخل

مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية: الانتخابات المصرية خرجت بشكل ديمقراطي

كتب:

حبيبة فرج 
01:56 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

قال السفير بانكولي اديوي، مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، أن البعثة رأت من خلال أعمال الرصد والمتابعة، خروج الانتخابات الرئاسية 2024 بشكل ديموقراطي كبير.

الانتخابات المصرية خرجت بشكل ديمقراطي

وأشاد بحرص الشباب والنساء وكافة فئات المجتمع المصري على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بصوتهم ممارسين استحقاقهم الدستوري، فيما يدل على وعي الشعب المصري العالي. 

وأعرب مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل فريق المتابعة والرصد الميداني التابع للكومسا، خلال أيام الاقتراع الثلاثة، وحرصهم على إتمام مهامهم على الوجه الأكمل.

مصر وضعت كبار السن وذوي الهمم على رأس أولوياتها

وقال إن الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة التي تقيم الانتخابات على مدار 3 أيام، وهو أمر يكلف جهدا للجهات الأمنية، وفي الوقت ذاته يؤكد على حرص الدولة على أن يشارك كل مصري ويمارس استحقاقه الدستوري، فعقد الانتخابات على ثلاثة أيام هو عبارة عن منح الفرصة للجميع للمشاركة. 

وأضاف أن مصر وضعت كبار السن وذوي الهمم على رأس أولوياتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وكانت حريصة كل الحرص على أن يمارسوا هذا الاستحقاق، وهو ما ظهر من خلال تذليل كافة العقبات التي واجهتهم، وتعاون رؤساء اللجان معهم.

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