تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري.. أمراض أصابته بعد بتر قدمه

يعيش المخرج أحمد البدري، حالة من الحزن الشديد، بعد بتر قدمه اليسرى، إذ أنه يتواجد حاليًا في مستشفى معهد ناصر، ويخضع للملاحظة الشديدة خوفا من أي تطورات سيئة تطرأ عليه.

تطورات حالة المخرج أحمد البدري

وأكد مصدر مقرب من المخرج أحمد البدري، لـ«الوطن»، أنه قد أصُيب ببعض الأمراض بعد بتر قدمه، منها فيروس في الدم، وبعض المشكلات في الرئة، بالإضافة إلى سكر مرتفع باستمرار، مع محاولة في تعديله، ويخضع إلى التنفس الصناعي مابين فترة لأخرى.

الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

وكان كشف محمد كمال شقيق زوجة المخرج أحمد البدري، تطورات حالة المخرج أحمد البدري إذ أنه مازال في مستشفى معهد ناصر تحت الملاحظة بعد تعرضه لبتر قدمه اليسرى بالكامل، قائلاً: «أحمد حبيب الحياة أحمد البهجة رجله الشمال كلها شالوها.. دنيا إيه يا أخونا اللي مقطعين بعض عليها خصام إيه وكره إيه اللي نبعد بيه عن بعض.. يعز عليا يا أحمد أشوفك كده.. البدري عشرة العمر والبهجة كلها».