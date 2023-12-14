«التجمع»: مشهد الانتخابات الرئاسية أعاد رسم خريطة العمل السياسي بمصر

وصف عبد الناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، حالة الحشد والإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 ، بأنه مشهد «تسونامي سياسي» يعيد ترتيب المشهد العام بكافة تفصيلاته وتوجهاته العامة.

إعادة رسم خريطة العمل السياسي

وأضاف «قنديل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا يمكن بحال من الأحوال إغفال مشهد الإقبال الرائع وغير المسبوق للشباب وظهورهم الحاشد في المشهد متنوع الأطراف وتأثيرات ذلك في إعادة رسم خريطة العمل السياسي وتقدم الشباب في الخريطة الحزبية والبرلمانية وتولي مقاعد العمل التنفيذي عبر مناصبه المختلفة فضلا عن زيادة ثقة وهؤلاء الشباب للتقدم ودمج قضايا هم في إطار أولويات وأجندة السياسات العامة وهو ما يمكن أن نرصد تنويعات مشابهة له في إقبال النساء والأشخاص ذوي الهمم الذي صاحبه استخدام أدوات ووسائط تصويتية غير مسبوقة».

الإقبال على الانتخابات الرئاسية

وتابع: في ذات الوقت يمكن القول إن أداء الهيئة الوطنية للانتخابات وحالة الحرفية والشفافية والحياد مثلت مدخلا بالغ الأهمية في تعزيز بيئة التنافسية الانتخابية والثقة في قدرة النظام الانتخابي على إفراز تركيبة برلمانية تتسق وانحيازات ورغبات المواطنين وأجندة أولويات المطالب والسياسات الأكثر تلبية للاحتياجات الشعبية المباشرة.