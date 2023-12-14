ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد تثبيت أسعار الفائدة

ارتفع الذهب إلى نحو 2030 دولارًا للأوقية اليوم، مسجلا أقوى مستوياته في أسبوع مع ضعف حاد في عوائد الدولار والخزانة، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة، وأشار إلى 3 تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عام 2024، وهي أكثر قوة مما هو مذكور في توقعات سبتمبر، وتتوقع تضخمًا أقل حدة هذا العام والعام المقبل، وتتوقع الأسواق الآن فرصة تزيد عن 70% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس من العام المقبل.

سعر الذهب عالميا

ويتطلع المستثمرون إلى قرارات السياسة من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

وتاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2150 دولار في ديسمبر من عام 2023.

توقعات سعر الذهب

وارتفع سعر الذهب 207.74 دولاراً للأوقية، أو 11.39% منذ بداية عام 2023، بحسب التداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ويُتوقع تداول الذهب عند 2026.39 دولار أمريكي للأونصة بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 2093.93 دولار خلال 12 شهرًا.