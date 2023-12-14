أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-12-2023

سجلت أسعار الذهب استقرارا في محلات الصاغة والأسواق المصرية عن أسعار أمس، بينما ارتفعت أسعاره عالميا بشكل كبير جدا بداية تعاملات اليوم، بعد موجة من التذبذب في الأسعار العالمية، إذ سجل الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا 2840 جنيها، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، بينما بلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية 2031 دولارا.

وترصد السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الخميس 14-12-2023 وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية، والأسعار في الصاغة بدون إضافة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3,246 جنيه دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاءت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2,434 جنيه، ويتميز عيار 18 بأشكاله المختلفة والمتعددة والرقيقة، خاصة وأنّه يعد أكثر صلابة من عيار 21، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1,893 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 22 ألفًا و720 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية

أما عن أسعار الذهب بالمصنعية فتختلف من شركة إلى أخرى، خاصة أنّه لا يمكن تحديدها وقد تختلف من صائغ إلى آخر، لذلك من الأفضل البحث عن أفضل محل للمشغولات وتكون أسعار المصنعيات منخفضة.