محافظ أسوان يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي لمناقشة الملف الاستثماري

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد من الاتحاد الأوروبي يمثل الاتحاد الأوروبي برئاسة نيكولاس زيمس، لمناقشة الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية في المحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية محافظة أسوان كوجهة استثمارية وثقافية وفنية، وشدد على استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي بقيادة السفير كريستيان برجر.

تطوير منظومة النظافة

وطالب محافظ أسوان بتسريع الخطوات المتعلقة بدعم الاتحاد الأوروبي في إعداد دراسة ومقترح لتنفيذ مشروع تطوير منظومة النظافة العامة وتشغيل مصانع تدوير القمامة في مدينتي أسوان وإدفو، بهدف التخلص الآمن من المخلفات وتحويل أسوان إلى نموذج للمدن الخضراء والصديقة للبيئة، والتخلص من التلوث والانبعاثات الكربونية حيث تهدف هذه الجهود إلى تعميم هذا النموذج على باقي مدن المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية من هذا المشروع.

الوفد يزور معرضا للمنتجات المحجرية

وتفقد محافظ أسوان وأعضاء الوفد معرضًا للمنتجات المتنوعة، بما في ذلك المنتجات المحجرية والتعدينية والمشغولات اليدوية والتراثية.

وحضر الاجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس كامل مشيل عضو مجلس الشيوخ، وسطوحى مصطفى رئيس جمعية المستثمرين، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والقيادات التنفيذية.