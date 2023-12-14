الفيلم الأمريكي «Silent Nigh» يحتل المركز الرابع في دور السينما المصرية

حالة من النشاط الفني الملحوظ شهدته دور العرض السينمائية المصرية، بطرح أفلام أجنبية جديدة تزامنًا مع انطلاق موسم أفلام رأس السنة 2024، من بينها الفيلم الأمريكي «Silent Nigh»، والذي انطلق طرحه الأسبوع الماضي بالسينمات المصرية.

إيرادات الفيلم

وأوضح الموزع السينمائي، محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إيرادات الفيلم بأول أسبوع، لافتًا إلى أنه احتل المركز الرابع بشباك تذاكر الإيرادات، محققًا 487 ألفًا و112 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يشهد رواجًا في الأسابيع القليلة المقبلة.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والانتقام، حول أب تدمرت حياته بالكامل، فيقرر الانتقام من تلك العصابة، خلال حفل عشاء أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

الفيلم من بطولة جويل كينمان، كيد كودي، كاتالينا ساندينو مورينو، فيني أوبراين، جوليتي، وآخرين من تأليف روبرت آرتشر لين، وإخراج جون وو.