بعد 3 أسابيع.. سحب فيلم «البطة الصفرا» لـ غادة عادل من السينمات

حقق فيلم «البطة الصفرا» إيرادات هزيلة خلال الفترة الماضية، إذ اكتفى يوم الجمعة الماضي بـ ألف و889 جنيه، لذا جرى سحبه من جميع دور العرض السينمائي، وخاصة بعد تذيله قائمة الإيرادات اليومية التي تضم 11 فيلم ويتصدرها في المراكز الخمسة الأولى أفلام «العميل صفر، وش في وش، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، مرعي البريمو»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم البطة الصفرا، على مدار ثلاثة أسابيع عرض بالسينما تقدر بنحو مليون و400 ألف جنيه فقط، فيما حقق فيلم العميل صفر خلال أسبوعين عرض نحو 19 مليون جنيه، وكذلك فيلم وش في وش الذي حقق نحو 14 مليون جنيه.

أبطال فيلم «البطة الصفرا»

فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل، صلاح عبدالله، أنوشكا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار.

قصة فيلم البطة الصفرا

تدور قصة فيلم البطة الصفرا، في إطار لايت كوميدي، من خلال أزمة يتورط فيها باحث اجتماعي مع مجرمة خطيرة بإحدى السجون، وتقع لهما مواقف تقلب الأحداث رأسًا على عقب.