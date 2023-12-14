تهديد إيراني لأمريكا بعد اقتراب امتلاكها سلاحا نوويا.. ما علاقة فلسطين؟

سلّط مقال نشرته صحيفة «ذا هيل» البريطانية، الضوء على ما تفرضه إيران من تهديدات على الولايات المتحدة الأمريكية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ونبه إلى ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي، وأفاد به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

جاء المقال بعنوان «واشنطن تتجاهل تهديدات إيران»، موضحاً أنه بالرغم من تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي، فإن هذا لا يعد التهديد الوحيد الذي تفرضه إلى واشنطن.

القضاء على دولة الاحتلال الإسرائيلي

ووفق المقال، فإن إيران تهدف من دعمها لما يُطلق عليه «محور المقاومة» القضاء على إسرائيل وطرد الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها من المنطقة، مؤكدا أن إيران تحرص على عدم الدخول في صراع مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وتعتمد بدلا من ذلك على وكلائها في المنطقة لفرض ضغوط مستمرة عليهما.

ونوه المقال، بأنه هناك أدلة وفيرة على رعاية إيران لما تسميه «محور المقاومة» الذي يضم المتمردين الحوثيين في اليمن، والقوات الشيعية في العراق، وحزب الله، ومؤخراً حماس.

نوه المقال بأن الابتعاد عن الصراع المباشر مع إسرائيل أو الولايات المتحدة يتوافق تمامًا مع استراتيجية إيران طويلة المدى التي تعتمد على وكلائها للحفاظ على الضغط المستمر على واشنطن والقدس وشركائهما، واستخدمت للتو هؤلاء الوكلاء لشن العديد من الهجمات منخفضة المستوى على القوات الأمريكية في العراق وسوريا وعلى السفن التجارية والأمريكية في البحر الأحمر.

تعاون مع موسكو

وفي اجتماع في موسكو يوم 7 ديسمبر، ناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرب غزة والتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، ومن المفترض تعزيز التعاون العسكري أيضًا، ووفق المقال، فمن الممكن أن يتعمق هذا التعاون، وفي أكتوبر، أبلغت روسيا الأمم المتحدة بأنها ليست بحاجة إلى الالتزام بأي قيود أخرى على إرسال تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران وفي المقابل، قد تنقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وبالتالي، فإن التهديدات الإيرانية للأمن الدولي عالمية ومتنوعة ومتنامية وهي تشمل رعاية التهريب، وحرب المعلومات، والتمرد، والإرهاب، وتشمل على نحو متزايد تكنولوجيات الفضاء الخارجي، والأسلحة النووية المحتملة، والتعاون المكثف مع روسيا، وهناك أيضًا مخاوف متزايدة بشأن التعاون المتزايد مع كوريا الشمالية والذي من شأنه إحياء عمليات الانتشار السابقة، مثل عمليات نقل الأسلحة النووية التي قامت بها كوريا الشمالية إلى سوريا في الفترة 2006-2007.