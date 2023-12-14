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العلاج بالمجان.. الكشف على 1251 مواطنا في حملة طبية بدمياط

كتب:

مني عبد الله
10:36 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
جانب من القافلة

جانب من القافلة

تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، استكملت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن 12 عيادة متنقلة بعدد 10 تخصصات طبية ومعمل، ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، إطلاق قافلة طبية بعزبة 8 بمركز كفر سعد، تردد عليها 1251 مواطنا، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.

وأضاف، أنه جرى تحويل 15 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 5 حالات، بالإضافة إلى إجراء 224 تحليلا معمليا وفحص 36 حالة بالأشعة و 39 حالة أخرى بالسونار، علاوة على عقد 10 ندوات توعوية حضرها 148 مواطنا.

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