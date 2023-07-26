انطلاق دورات تنمية وتطوير قدرات الجهاز الإداري بجامعة طيبة التكنولوجية

عقدت جامعة طيبة التكنولوجية محاضرات حول مهارات التواصل الفعال، لأعضاء الجهاز الإداري على مدار يومين بمقر الجامعة، ضمن سلسلة دورات سيجرى تنظيمها خلال شهري يوليو أغسطس 2023، لتنمية وتطوير قدرات الجهاز الإداري بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

مهارات الاتصال والتواصل

قدم المحاضرات المهندس علي العجمي، عضو هيئة التدريس المعاونة بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والتي تناولت موضوعات حول مهارات الاتصال والتواصل وتحديات التواصل الفعال، ومميزات التواصل الايجابي ودور السمات الشخصية في دعم مهارات التواصل وتفعيل مهارات التواصل، من أجل تحقيق أهداف الجامعة.

تساهم في زيادة الإنتاجية في العمل

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن تلك المحاضرات تأتي في إطار استراتيجية الجامعة، لتوفير خطة متكاملة تسهم في تأهيل الهيئة المعاونة والجهاز الإداري وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة بالجامعة، بما يتواكب مع اتجاهات الدولة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية في المجالات التي تساهم في زيادة الإنتاجية في العمل، وإنجاز الأعمال بأفضل وأسرع الطرق الممكنة.